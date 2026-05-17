Adıyaman'ın Besni ilçesinde husumetli 2 yaşlı adam arasında çıkan silahlı kavgada, 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni'nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ali Kılıç (87) ile Çelem A. (85) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Çelem A.'nın ateşlediği pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Mehmet Ali Kılıç'a isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Kılıç, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.