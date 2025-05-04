Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya daldı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bursa’nın İznik ilçesi Orhangazi Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 16 FBG 56 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Kamyonet hurda yığınına döndü. Diğer sürücüler tarafından kamyonetten çıkarılan M.İ., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.