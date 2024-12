TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli, hiçbir teröriste imkan ve fırsat verilmeyecek. Buna PKK ve YPG de dahil. Türkiye olarak destekledik ve desteklemeye de devam ediyoruz. Fırat’ın batısında PKK ve YPG kalmadı" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde ’Türkiye’nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri’ konulu konferans gerçekleştirdi. Türkiye’nin dış politikasına dair açıklamalarda bulunan Akar, Suriye meselesine değinerek, "Biliyorsunuz bir çocuk 15 Mart 2011’de bir çocuk duvara yazı yazdı. O çocuğu katlettiler. Onun devamında 8 Aralık 2024’e kadar gelişmeler oldu ve 61 yıllık Esad rejimi yerle bir oldu. Zalimler mutlaka belasını bulur, er veya geç. Biz Türkiye olarak başlangıçtan beri her türlü nezaketi gösterdik. Diplomatik ilişkiler çerçevesinde ilişkilerimizi düzeltmek için Esad ile birçok temaslar oldu. Fakat bunların hiçbiri karşılık görmedi, geldikleri nokta da mağlum. Sonra da enkaz bırakarak ülkelerini terk ettiler. Biz her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduk. Burada Suriye Milli Ordusu (SMO) var. SMO hiçbir şekilde Wagner gibi değil, herhangi bir şekilde yapay bir oluşum değil. Bu Esad’a karşı Suriye içinde muhalefetin ordusu, bizzat Suriye’nin bağrından çıkmış olan ordu. Ahmet Hüseyin eş-Şara şu anda yönetimin başında ve verdiği talimatlarla bütün silahlı gurupların Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanma kararını verdi. Suriye toprak bütünlüğünden yana olduklarını ifade ettiler. Bunlar önemli açıklamalar. Suriye içerisindeki çeşitli 13 gurubu topladılar. Bu guruplar batılıların kayıtlarında terörist olarak kayıtlıydı. Bu guruplar Askeri Operasyon Komutanlığı adı altında toplanıp 21 Kasım’da bir operasyon başlatıldı. Umulmadık bir şekilde Şam’a kadar gitti. Şu anda kurdukları düzen çerçevesinde Türkiye her türlü insani desteği sağlıyor. Milli İstihbarat Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız görüştü. Birçok ülke oraya heyetler gönderdiler, tanıdılar. Ahmet Hüseyin eş-Şara’nın yaptığı açıklamalar gerçekten önemli. Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli, hiçbir teröriste imkan ve fırsat verilmeyecek. Buna PKK ve YPG de dahil. Türkiye olarak destekledik ve desteklemeye de devam ediyoruz. Fırat’ın batısında PKK ve YPG kalmadı. Doğusunda hala var, bunların silah bırakması için mevcut yönetim teklifte bulundu. Durum çok hassas titizlikle takip etmek lazım” ifadelerini kullandı.

“3. Dünya Savaşı ortamına girdik”

Sıkça sorulan “3. Dünya Savaşı başladı mı” sorusuna cevap veren Akar, “Birçok kez soruluyor, 3. Dünya Savaşı başladı mı diye. Savaş 3’e ayrılır, hazırlık safhası vardır, savaşın kendisi ve bittikten sonra yaraları sarma safhası vardır. Şu an hazırlık safhası var. Karşılıklı olarak konuşma, görüşme var. Herkes birbirleriyle temasta, ittifaklar kurulmaya çalışılıyor. Bazı protokoller yapılıyor. İletişimin bu denli yüksek olduğu ve silahların anormal bir şekilde öldürücü gücünün arttığı bir dönemde gerçekten tetiğe basmak zor. Dolayısıyla taraflar da bu anlayışla olabildiğince ihtiyatlı bir şekilde ilerliyorlar. Fakat bir savaş ortamına girdiğimizi bilelim” dedi.

"YPG ve PKK arasında bir fark yok"

Batılı devletlerin YPG’yi kendi çıkar amaçları doğrultusunda kullandığını fakat YPG’nin de PKK gibi bir terör örgütü olduğunu söyleyen Akar, “Ukrayna ve Rusya savaşıyor peki Amerika savaşta mı, değil. Ama savaşta. Avrupa savaşta mı, değil ama savaşta. Çünkü her şeyiyle savaşın içerisindeler. Dolayısıyla savaş ilan etmeden savaşta oluyorlar. Bunun devamında da şöyle bir şey var. Ben savaşayım ama savaşmayayım. Bunun adı da ‘vekalet savaşları’. Dolayısıyla PKK ve PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’yi kendi amaçları için kullanıyorlar. Türkiye’yi bölmek için, engellemek için kullanıyorlar. Tekrar söyleyeceğiz PKK’nın YPG’den hiçbir farkı yok. Amerikalı ve Avrupalı muhataplarımızla konuşurken PKK’nın YPG’den bir farkı olmadığını söylüyoruz, ‘YPG farkı bir şeydir’ demeyin diyoruz. YPG ile çalışmak zorundayız derseniz yanlış ama çalışın. Ama siz derseniz ki PKK’nın YPG’den farkı yok o zaman kavga ederiz” şeklinde konuştu.

"Türkiye uluslararası arenada söz sahibi ülke konumunda"

Türkiye’nin geldiği noktada gurur duyulması gerektiğini belirten Akar, "Türkiye’nin tarihiyle, değerleriyle, nüfusuyla, coğrafyasıyla, etkin, caydırıcı ordusuyla büyük bir devlet olduğunu hissedin. Eksiklerimiz var mı, var. Fakat bizim tarihimizden aldığımız ilhamla, asil milletimizin sevgisi ve duasıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah’ın izni ile tüm eksikliklerimizi tamamlayıp çok daha iyi noktaya geleceğiz. PKK, YPG, FETÖ, DAEŞ’i kullanarak bize zarar vermek istiyorlar. Bunlara meydan vermeyeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizle devamlı mücadele fakat bir yandan da 85 milyonun tek yürek tek yumruk olması lazım. Bu da eğitim, insan ve vatandaş olma şartıyla olacak. Bu şekliyle Türkiye geldiği noktada gerçekten gurur verici seviyededir. Uluslararası ortamda Türkiye artık özne haline geldi. Türkiye’yi seversiniz, sevmezsiniz fakat Türkiyesiz bir hesap yapamazsınız. Türkiye ile mutlaka konuşmanız, anlaşmanız lazım, Türkiye’nin onayının olması lazım” dedi.

Konferansın devamında Akar öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Program Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’a İznik Çinisi vazo taktim etmesi ile sona erdi.