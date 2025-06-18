Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş), Ankara Altındağ Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikası Altındağ Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Altındağ Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasına; Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yeşilyurt, Ankara Şube Başkanları ve Yardımcıları, Hak-İş’e bağlı Sendikaların Şube Başkanları, emekçiler ve aileleri katıldı.

"Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır"

Sendikanın tüm iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen Altındağ Belediye yönetiminin ısrarla hukuk dışı uygulamalarını sürdürdüğünü belirten Yeşilyurt, "Altındağ Belediyesi’nde 25 yıldır örgütlü sendika olan Sendikamız HİZMET-İŞ’in, belediye ile mevcut toplu iş sözleşmemizin yürürlük süresi sona erdikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki tespiti yapılmış, yetki sendikamıza verilmiştir ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır. Ancak 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen yeni belediye yönetiminin ilk icraatı, geçmiş dönemde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış hakları kaldırmak ve çalışanların ücretlerini düşürmek olmuştur" dedi.

"49 üyemiz 2025’in Ramazan ayında işten çıkarılmıştır"

Üyelerin baskıyla sendikadan istifaya zorladıklarını belirten Yeşilyurt, "Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde çalışanları küçümseyen ve haklarını budamaya çalışan bir anlayışla hareket edilmiş, yüzde 47 enflasyona rağmen yüzde 7 gibi komik bir zam teklifi yapılmış, 52 günlük ikramiye 36 güne düşürülmek, yakacak ve eğitim yardımları kaldırılmak istenmiştir. Belediye yönetimi, istifa etmeyen üyelerimizin maaşlarını kesmiş, onları sürgün ve mobbinge maruz bırakmıştır. Buna rağmen sendikamızdan ayrılmayan 49 üyemiz 2025’in Ramazan ayında işten çıkarılmıştır. Belediye binası önünde kurdukları Direniş Çadırında haklı mücadelelerini sürdüren arkadaşlarımız ise belediye başkanının talimatıyla saldırıya uğramış, şube başkanımız darp edilmiş, işçilerimiz yumruklanmıştır. Bu, Türk sendikal tarihinde yüz karası bir saldırıdır" diye konuştu.

"Mücadelemiz istinaf ve Yargıtay yolu dahil her aşamada sürecektir"

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından sendikanın 21 Nisan’da grev kararı aldığını ve uygulamaya koyduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Belediye yönetimi grevi kırmak için üyelerimizin e-devlet şifrelerini isteyerek zorla istifa ettirmiş, iş kollarını değiştirmiş ve üyelikleri düşürmüştür. Son olarak, üyelerimizin dörtte üçünü kaybettiğimiz iddiasıyla mahkemeye başvurup grevin durdurulmasını istemiştir. Grev çadırımız Altındağ Belediyesi önünde onurla ve şerefle direnen üyelerimizle birlikte dimdik ayaktadır. Hukuki mücadelemiz istinaf ve Yargıtay yolu dahil her aşamada sürecektir" ifadelerini kullandı.

"Grevimiz meşrudur, davamız haklıdır, gücümüz birliğimizdir"

Yeşilyurt, belediye başkanı ve yönetiminin işçilere sendikal baskı yapılmadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Buradan hodri meydan diyoruz. Gelin işyerinde sandık kuralım, işçilere soralım. Bu haksız ve hukuksuz uygulamaları işçiler mi kabul ediyor, yoksa sendikamızın yanında mı duruyorlar görelim. Önümüzdeki günlerde sendikal baskılarınız, düşürdüğünüz ücretler, işten attığınız ve darp ettiğiniz emekçiler için adalet önünde hesap vereceksiniz. O zaman bütün yalanlarınız ortaya çıkacak, algılarınız çökecek. Mahşer günü ise aç ve açıkta bıraktığınız işçilerin çocuklarının ahı peşinizi bırakmayacak. Zorbalık geçicidir, adalet kalıcıdır. Grevimiz meşrudur, davamız haklıdır, gücümüz birliğimizdir" şeklinde konuştu.