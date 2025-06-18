Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 217 firmanın katıldığı Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı gibi organizasyonlarla Afyon mermerinin sadece yurt içinde değil aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülke de tanınacağına inandığını söyledi.

Bakan Göktaş, bugün kapılarını açan Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Göktaş’a Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve protokol üyeleri de eşlik etti. Fuarı gezen Bakan Göktaş, mermerden yapılan objeleri görünce hayranlığını gizleyemedi. İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, fuarda oluşturulan ‘Karamehmet Sanat Sokağı’ isimli bölümde sanatçılar tarafından mermerden yapılan motosiklet ve hayvan figürleri hakkında Bakan Göktaş’a bilgi verdi. Birçok firmanın standını gezen Bakan Göktaş ziyaret sonunda gazetecilere fuarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fuarın Afyonkarahisar ekonomisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, fuarın Afyonkarahisar’ın mermerinin sergilendiği ilk fuar olduğunu vurguladı.

"Fuar aynı zamanda uluslararası boyutta da duyuldu"

Açıklamasında ayrıca Afyonkarahisar’ın mermerin başkenti sayılabilecek kentlerden birisi olduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Fuara Türkiye’den 217 firma katıldığını biliyoruz. Fuar aynı zamanda uluslararası boyutta da duyuldu çünkü fuarı yabancı firmalarda ziyaret ediyor. Aslında Afyonkarahisar’ın değerleri, kültürü ve 100’lerce yıllık mermer geçmişi açısından bu fuarın burada ilkinin yapılması çok önemli. Ben ilk defa yapılan bu fuarın daimi ve kalıcı olması bizler için çok çok önemli. Fuarda emeği geçen firmalarımıza, STK’larımız çok teşekkür ediyorum. Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülke de tanınacağına ben yürekten inanıyorum."