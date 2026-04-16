Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir okulun etkinliğiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan tehdit içerikli yorum üzerine inceleme başlatıldı.

Marmaris ilçesinde bir okulun etkinliğiyle ilgili sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Paylaşıma tehdit içerikli yorum yapılması üzerine Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Yorum sahibinin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımların ciddiyetle ele alındığını vurgularken, ilgili hesabın kimliğine ulaşılması için teknik incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin gerekli tüm önlemleri aldığını ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.