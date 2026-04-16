Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Ula Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği için geri sayım başladı. 18-25 Nisan tarihleri arasında Menteşe ve Ula'da (Akyaka) gerçekleştirilecek organizasyonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarıyla birlikte kutlanacak.

Şenlik kapsamında Ukrayna'dan 24, Moldova'dan 22 ve KKTC'den 23 çocuk olmak üzere 4 ülkeden toplam 84 misafir öğrenci, kültürlerarası etkileşim ve bayram coşkusunu paylaşmak üzere Muğla'da bir araya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi Turuncu Sınıf öğrencileri, Büyükşehir Konservatuvarı Çocuk Korosu ve Halk Dansları ekipleri, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ile ASFAD (Ahi Sinan Folklor Araştırma Derneği) Çocuk Ekibi de hazırladıkları gösterilerle şenliğe renk katacak.

Program, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nda düzenlenecek yarışmalar, teknik atölyeler ve sportif etkinliklerle başlayacak.

22 Nisan Salı günü saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Şenlik Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Büyük Gala Gösterisi ise 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00-22.30 arasında yine Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Gecede ev sahibi yerel ekipler ile 4 ülkeden gelen misafir çocuklar koreografilerini sergileyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlayacak. Etkinlikler 24 ve 25 Nisan tarihlerinde Akyaka Sahili'ne taşınacak; program, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek sanat ve spor etkinlikleri ile tiyatro gösterimleriyle tamamlanacak.