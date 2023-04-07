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Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verilecek.

Ortaokullar arası satranç turnuvasında, Karbasan Ortaokulundan Kerem Önlü birinci, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Kamil Mintaş ikinci ve Karbasan Ortaokulundan Ömer Önlü üçüncü oldu.

İlkokullar arası satranç turnuvasında, Atatürk İlkokulundan Ahmet Talha Dilmaç birinci, Karbasan İlkokulundan Kaan Mete Önlü ikinci, Atatürk İlkokulundan Kaan Sönmez üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk İlkokulunda düzenlenen ve hayli çekişmeli müsabakalara sahne olan ilk ve orta dereceli okullar arası satranç turnuvası sonuçlandı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk ve orta dereceli okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

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