Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda trafik kazalarının önlenmesi, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Trafik Polisi tarafından Şehitler Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımıyla ilgili eğitim verildi. Eğitimde, güvenli sürüş teknikleri, kask kullanımı, trafik kurallarına uyumun önemi ve kazaların önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programına, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut’ta iştirak etti.