Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulundan mezun olan 135 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, 1994 yılında yalnızca 100 öğrenciyle eğitim serüvenine başlayan Meslek Yüksekokulunun bugün Lojistik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Tapu ve Kadastro olmak üzere 7 aktif programla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu söyledi.

"Hisarcık MYO’da toplam 787 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır"

Müdür Kavaslar, "2024-2025 yılında toplam 787 öğrencimizden 357’si aktif olarak ders kaydı yaptırmış, bugün ise bu öğrencilerimizden 135’i mezuniyet sevincini hep birlikte yaşamaktadır. Sevgili mezunlarımız. Bugün, hayatınızın dönüm noktalarından birindesiniz. Mezuniyet, emekle örülmüş bir yolculuğun sonunda kazanılmış bir başarıdır. Aynı zamanda yeni bir başlangıcın, farklı sorumlulukların ve daha büyük hedeflerin kapısını aralayan bir adımdır. Bu anlamda bugün hem bir veda günü, hem de yeni bir geleceğe ’merhaba’ dediğiniz özel bir gündür. Bizler, sizlere yalnızca birer diploma değil, aynı zamanda birer anahtar verdik. Bu anahtar, bilgiye, başarıya, meslek hayatına, insani değerlere ve geleceğe açılan bir kapının anahtarıdır. Şimdi bu kapıları cesaretle aralama sırası sizdedir. Yolunuz zaman zaman engebeli olabilir, ama sizler donanımlı, vizyon sahibi, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak bu zorlukların üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Unutmayınız, ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşmasında en büyük umudumuz sizlersiniz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek, sadece bir ideal değil; aynı zamanda hepinizin taşıdığı büyük bir sorumluluktur. Bugün sizlerin başarısına tanıklık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Mezuniyetiniz vesilesiyle sizleri, sizleri yetiştiren ailelerinizi ve sizlere yol gösteren hocalarınızı tebrik ediyorum. Gittiğiniz her yerde Üniversitenizi, Meslek Yüksekokulunuzu ve en önemlisi de bu ülkenin değerlerini en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

"Unutmayın ki aldığınız bu eğitim, sadece bir başlangıçtır"

Hep birlikte büyük bir mutluluğa ve gurura tanıklık ettiklerini söyleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise, "Üniversitemizden mezun olan değerli öğrencilerimizi hayatının dönüm noktasında kutlamak üzere bir araya geldik. Sevgili öğrenciler, hepinizin gözündeki mutluluğu, ışıltıyı kalplerinizdeki heyecanı görmekten büyük bir gurur duyuyorum. Sevgili mezunlarımız, uzun ve yorucu bir yolculuğun sonunda bugün hayallerinize bir adım daha yaklaştınız. Artık bilgilere ulaşmayı, sorgulamayı, çözüm üretmeyi bilen bireyler olarak yolunuza devam edeceksiniz. Unutmayın ki aldığınız bu eğitim, sadece bir başlangıçtır. Asıl sınav bundan sonra hayatın ta kendisidir. Bilginiz, erdeminiz ve vicdanınızla bu sınavda başarılı bir yol alacağınıza yürekten inanıyor ve sizi alkışlıyorum. Sevgili öğrencilerim, yolunuz başarı ve mutlulukla dolu olsun, bahtınız açık, istikbaliniz aydınlık olsun" dedi.

Programda Hisarcık Meslek Yüksekokulu Halk Oyunları ekibinin "Zeybek" oyunu büyük alkış aldı.

Protokol konuşmalarının ardından okul düzeyinde ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerine başarı belgeleri verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak kutladılar.

Mezuniyet töreni sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.