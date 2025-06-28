Hisarcık Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personelden MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ve Öğr. Gör. Nuri Uslu’ya 2024 yılı akademik teşvik ödülü verildi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü makamında düzenlenen törende akademik personellerden MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ve Öğr. Gör. Nuri Uslu’ya 2024 yılı akademik teşvik ödülleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından takdim edildi. Akademik teşvik ödül töreninde akademik başarıların desteklenmesinin ve teşvik edilmesinin üniversitenin gelişimine katkı sunduğu vurgulandı. Törende Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, akademik personelleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Rektör Kızıltoprak, törende yaptığı konuşmada akademik teşvik ödüllerinin, bilimsel çalışmaları özendirme ve nitelikli akademik üretimi artırma açısından önemli bir motivasyon unsuru olduğunu belirtti. Ödül alan akademik personel, üniversite adına duydukları gururu ifade ederek desteklerinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür ettiler.