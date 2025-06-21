Şanlıurfa’da bir hırdavat deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi’nde bulunan bir hırdavat dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Tonlarca plastik malzemenin alev alev yandığı depo yangınına, ihbar üzerine olay yerine giden polis TOMA aracı ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.