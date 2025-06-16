Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesindeki Arıca, Alyele ve Malören mahallelerini kapsayan, 8 kilometre uzunluğunda ve 7 buçuk metre genişliğindeki yolun sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamladı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna kadar uzanan güzergâhta gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde kırsal mahallelerin ulaşım konforu önemli ölçüde artırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında Hilvan ilçesindeki Arıca, Alyele ve Malören mahallelerinde sathi kaplama asfalt çalışmasına başladı. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanan toplam 8 kilometrelik ve 7 buçuk metre genişliğindeki yol, sathi kaplama asfaltla kaplanarak Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna bağlandı. Yapılan asfaltlama çalışmaları sayesinde vatandaşlar daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından modernize edilen yol, hem araç hem de yaya trafiği için daha güvenli hale getirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin plan ve program doğrultusunda artarak devam edeceğini duyurdu.