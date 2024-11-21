Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin, her gün binlerce vatandaş tarafından kullanılan 9 asansör bakıma alınarak, yenileme çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ile yapılan yenileme işlerinde; asansörlerin motorlarının yenisiyle değiştirilmesi, halat ve kasnak değişimleri, rayların bakımları, kabin içi ve dışı göstergelerin yenilenmesi, trafo ve panolarının değişimi yapılacağını belirtti. Duran, “Hastanemiz A blokta 13, sonrasında yapılarak hizmete alınan B blokta 13 ve C blokta 5 olmak üzere toplam 31 asansör bulunmaktadır. Revizyon işine ait ödenek gelince öncelikle hastanemizin en yoğun kullanılan A bloktaki 9 asansörümüzü bakıma aldık. Günlük yaklaşık 8-10 bin vatandaşın geldiği hastanemizde, sürekli ve yoğun olarak kullanılan asansörlerimiz haliyle arızalanabilmekte veya ekonomik ömürlerini tamamlamakta. Bu işle ilgili ihaleyi alan firma bu asansörlerimizin yenilenme ve bakım işini üstlendi. Başlarında makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak üzere toplam beş kişilik bir ekip çalışmalarına başladı. Yaklaşık 180 günde tamamlanacak olan bakım ve yenileme çalışmalarında asansörlerimiz ikişerli olarak bakıma alınarak işlem sonuçlandırılacak ve vatandaşlarımız mağdur olmayacak” dedi.