Türkiye Hentbol Federasyonu’nun düzenlediği HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakaları, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak.İZMİR (İGFA) - 9 kentten toplam 16 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, hem kadın hem de erkek hentbol takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Celal Atik Spor Salonu ve Buca Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynanacak tüm müsabakaları sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. 30 Nisan Çarşamba günü başlayacak heyecan dolu kupa maratonunun yarı final maçları 1 Mayıs Perşembe, final maçları ise 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tamamına Kültürpark’ta yer alan Celal Atik Spor Salonu ev sahipliği yapacak. 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak final karşılaşmalarında her iki kategoride de Türkiye Kupası sahibini bulacak.

“TÜM SPORSEVERLERİ BEKLİYORUZ”

Organizasyon hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, kentin böyle turnuvalara ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekerek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’i spor başkentine dönüştürme hedefine yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Kupası’nın sahibini bulacağı bu keyifli şampiyonaya kentimizde yaşayan tüm sporseverleri bekliyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim” diye konuştu.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final programı şöyle:

30 Nisan 2025 Çarşamba

12.00 Yenimahalle Belediyesi - İzmir Büyükşehir Belediyesi (Celal Atik Spor Salonu)

12.00 Bursa Büyükşehir Belediyesi - Üsküdar Belediyesi (Serdar Yereli Spor Salonu)

16.00 Görele Belediyesi - Ortahisar Belediyesi (Celal Atik Spor Salonu)

16.00 Armada Praxis Yalıkavak – Adasokağı SK (Serdar Yereli Spor Salonu)

Yarı Final 1 Mayıs 2025 Perşembe

12.30 Yenimahalle Bld. /İzmir B. Bld. Galibi – Görele Bld / Ortahisar Bld. Galibi (Celal Atik Spor Salonu)

14.30 Bursa B. Bld / Üsküdar Bld Galibi - Armada Praxis Yalıkavak – Adasokağı Galibi (Celal Atik Spor Salonu)

Final 3 Mayıs 2025 Cumartesi

15.00 (Celal Atik Spor Salonu)

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final programı şöyle:

30 Nisan 2025 Çarşamba

14.00 Spor Toto SK - Depsaş Enerji As Hentbol (Celal Atik Spor Salonu)

14.00 Nilüfer Belediyesi - Köyceğiz Belediyesi (Serdar Yereli Spor Salonu)

18.00 Beykoz Belediyesi - İzmir Büyükşehir Belediyesi (Celal Atik Spor Salonu)

18.00 Beşiktaş JK - Konya Büyükşehir Belediyesi (Serdar Yereli Spor Salonu)

Yarı Final 1 Mayıs Perşembe

16.30 Beykoz Bld. / İzmir B. Bld. galibi ile Nilüfer Bld. / Köyceğiz Bld. galibi (Celal Atik Spor Salonu)

18.30 Beşiktaş JK / Konya B. Bld. galibi - Spor Toto SK / Depsaş Enerji As galibi (Celal Atik Spor Salonu)

Final 3 Mayıs Cumartesi 18.00 (Celal Atik Spor Salonu)