Bağcılar’da 29 Mart 2024’te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı’yı (44) silahla ateş ederek öldürmüştü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan ilk duruşmada yaptığı savunmasında, maktul Kavılı’nın astral seyahat eğitimleri aldığını ve kendisi üzerinde uygulamak istediğini söylemişti. Sanık Varan savunmasında "Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım çekerken silah patladı. Sibel vuruldu" ifadelerini kullanmıştı. Cumali Varan’ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cumali Varan ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Sibel Kavılı’nın kız kardeşi müşteki Hüsnüye Gürbüz "Ablam ile sanığın ilişkileri 11 Ocak 2024’te bitmişti. Sanık, evden ayrıldı bu tarihte ama ablamla görüşmek istiyordu. Sanık daha sonra beni aradı. Ablam ile barışmak istiyordu. Ablama sanığın bu talebini ilettim ama o istemedi. Bir gün görüntülü konuşurken ablam bana ‘eğer ölürsem İstanbul’a defnedin’ dedi. Neden böyle bir şey söylediğini sorduğumda dünyanın ölümlü kalımlı olduğunu, herkesin başına bir gün bu türden bir olayın geleceğini söyledi. Olay nedeniyle şikayetçiyim" dedi.

Tanık Gökçe Öner Kunt ise "Sibel ile 3 sene önce bir eğitimde tanıştık. Samimi olduk kendisi ile. En son öldürüldüğü sabah görüştük ardından işe gitti. Akşam da bu olay olmuş. Sibel ile her gün konuştuk ayrılmak istiyordu o ama Cumali gitmiyordu. Her gün takip ettiğini biliyorum. Ta ki son haftaya kadar. Cumali’nin son hafta sesi çıkmadı. ‘Sibel bu çok sessiz ben korkuyorum’ dedi. Sibel bana ‘o da anladı herhalde istemediğimi’ dedi. Ben maktul ile birlikte bilinçaltı kodlama eğitimleri aldım. Aldığımız bu eğitimlerle meditasyon niteliğinde seanslarımız oluyordu. Bu meditasyon seansları gayet bilinçli şekilde yapılabilen istenildiği anda sonlandırılan bir türdü. Sanığın bahsettiği astral seyahat olayını maktul yapamazdı. O türden bir eğitime sahip değildi. Sanık kendisi bana et yemeyip 21 gün oruç tutmamız halinde bu seyahati gerçekleştirebileceğini söylemişti. Sanığın kendisi bize astral seyahat olayını anlattı. Sibel asla Cumali’nin üzerinde böyle bir şey denemedi. Kendisi namazında bir kadındı. Hatta vefat ettiğinde oruçtu" şeklinde beyanda bulundu.

Tanık Ahmet Feruh Kunt ise maktulü eşinin arkadaşı olduğu için tanıdığını söyleyerek "Sanık bir gün beni aradı. ‘Siz benim ilişkimi bozmaya çalışıyorsunuz. Eşinin eşimle görüşmesini istemiyorum. Sibel sizinle görüştüğü için benden ayrılmak istiyor’ şeklinde sözler söyledi" dedi.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Sibel Kavılı olarak yer alırken sanık ise Cumali Varan olarak yer buldu. İddianamede 29 Mart 2024’te Bağcılar’da, Varan’ın sevgilisi olan Kavılı’yı silahla ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Cumali Varan’ın 30 Mart günü Gebze‘den Bolu’ya gitmek üzere kaçtığının tespit edildiği ve otobüs mola verdiği sırada yakalandığı da iddianamede belirtildi. Öte yandan emniyette ifadesi alınan sanık Varan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek "Sibel 7 yıldır sevgilimdi. Görev yaptığım hastanede hemşireydi. Son 1 ay içerisinde astral seyahat eğitimi almaya başladı. Bu eğitimden sonra bakış açısı değişti. Beni küçümsemeye ve eve farklı ilaçlar getirmeye başladı. Ben bir gün hatırlamadığım kişilerden silah aldım. Silahı evde yatak odasında çekmeceye koydum. Sibel de silahı gördü ‘neden aldın?’ diye sordu. Ben de ‘evde bulunsun’ diye aldığımı söyledim. Sibel bana bu işin yürümediğini ve evden gitmemi istediğini söyledi. Ben de kardeşime yerleştim. Arada görüşmeye devam ettik. Daha sonra bir gün Sibel bana ‘eğer bir daha eve gelirsen savcılığa şikayette bulunurum, iş yerinde gelip görüşürsen seni yönetime söyleyip işten attırırım’ dedi. Bunu söylemesine rağmen ben gidip gelmeye devam ettim. Çünkü sevdiğim kadının peşindeydim, onu geri kazanmaya çalıştım. Olay günü Sibel’in çalıştığı kata çıktım. Yoğundu, onu seyrettim. Sonra oradan ayrılarak eve gittim. Amacım ona sürpriz yapmaktı. Dairenin kapısında beklerken geldi. Bana ‘niye geldin?’ diye sordu. Ben de ona ‘bugün ayın 29’u seninle 8. senemiz. 8 sene önce ayın 29’unda seninle ilk kez bu eve gelmiştik, barışalım’ dedim. Birlikte eve girdik. Evde konuşurken yine agresifleşmeye başladı. Boynumu çizdi darp etti. Yatak odasında bulunan çekmeceden silahını aldım. Silahı çekerek kendi kafama dayadım, silahın namlusunu tuttu. Tam silahı yere doğrulturken patladı. Sibel yere düşerken tekrar patladı. Kendime gelmek için mutfaktaki balkona giderek sigara içtim. Defalarca intihar teşebbüsünde bulundum ancak kendime kıyıp intihar edemedim. Sonra Gebze tarafına gittim. Ne yapacağımı bilemedim otobüse bindim. Otobüs durduğunda polisler beni yakalayarak İstanbul’a getirdi" ifadelerini kullandı. Cumali Varan’ın ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Varan’ın ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.