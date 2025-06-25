Uluslararası Sağlık Hizmetleri, sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik ‘HealthTürkiye’ uygulamasını hayata geçirdi.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki dijital altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir adım attı. Türkiye’nin uluslararası sağlık hizmetleri alanındaki resmi platformu olan HealthTürkiye’nin mobil uygulaması kullanıma sunuldu. Tüm mobil mağazalardan ücretsiz indirilebilen uygulama ile kullanıcıların konumuna göre en yakın sağlık kuruluşlarını ve turistik noktaları önererek hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştırması hedefleniyor. Uygulama sayesinde uluslararası hastalar sağlık hizmetlerindeki imkanların yanı sıra konaklama ve gezi planlamalarına da kolayca ulaşabilecek. Kullanıcılarına teklif durumu, iletişim talepleri ve güncel kampanyalar gibi konular da anlık bildirim olarak gönderilmesi planlanıyor.

"HealthTürkiye platformunda hastalarımız doktorlarını tercih edebiliyor"

Uygulama kapsamında hastaların kendi doktorlarını ve hastanelerini seçebildiklerini ve aldığı hizmetleri rahatlıkla görebileceklerini belirten USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, "HealthTürkiye platformunu her geçen gün daha çok geliştiriyor ve misafirlerimize, hastalarımıza kolaylıklar sunmaya çalışıyoruz. HealthTürkiye platformunda misafirlerimiz hastanelerini tercih edebiliyorlar, doktorlarını seçebiliyorlar. Kurumlarda hangi hizmetlerin alındığını rahatlıkla görebiliyorlar. Mobil uygulamayla bu işi daha kolay hale getirdik. Telefonlardan HealthTürkiye uygulamasını mekan fark etmeksizin dünyanın her yerinde indirebilirler. Buradan randevu alabilirler, hekimlerini seçebilirler. Diğer taraftan vize kodunu buradan da yine talep edebilirler, oluşturabilirler. Türkiye’ye giriş noktasında bu avantajları bu uygulama sayesinde sağlamış olurlar. Dolayısıyla bu düzenlemeler hastalarımızın ve Türkiye’ye gelecek olan misafirlerimizin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde dijital ortamdan kurumlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptık" diye konuştu.

"İnsanların sağlık tesislerine ulaşmasını kolaylaştırmamız gerekiyor"

Turistlerin ve Türkiye’deki vatandaşların sağlık kurumlarına ve tesislerine ulaşımının kolaylaştırılması için bu uygulamayı hizmete sunduklarını söyleyen Ünver, "İnsanların sağlık tesislerine, kurumlara ulaşmasını kolaylaştırmamız gerekiyor ve bununla ilgili birçok uygulamalarımız olacak. Mümkün olduğu kadar hastalarımıza ve misafirlerimize daha kolay ve daha çabuk ulaşılabilir bir sistem ulaştırmaya çalışıyoruz. Sağlık son derece önemli, güven tesis etmek son derece önemli. Bunun da doğru kurumlarla yapılabiliyor olması gerek. Sadece sosyal mecralarda yapılan reklam ya da birtakım görsel mecraların kullanılmasıyla değildir. Türkiye’de sağlık hizmetinin hangi kurumdan nasıl alınmasıyla ilgili süreç önemlidir. O yüzden bu durumu çok önemsiyoruz ve bu alanın her geçen gün gelişmesini sağlıyoruz. Bu platform sadece hastalarımız ve misafirlerimize yönelik bir alan değil. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile entegre bir sistem. Dolayısıyla bunların hem hızlı ve doğru şekilde teyit edilmesi noktasında da bu platformu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.