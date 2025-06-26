Türkiye’de yetişmemesine rağmen Türk Kahvesi olarak dünyaya yayılan ve özellikle Yörüklerin vazgeçilmez içeceği olan Türk Kahvesi Efeler Diyarı Aydın’da Z kuşağına uyarlandı. ADÜ Teknokent’te yaklaşık 20 yıldır ilginç çalışmaları ile gündeme gelen ve 18 ayrı patent alan Karya Farma HBX Ar-Ge ekipleri Türk Kahvesi’nin buzlu, enerjik ve anti stres modelini geliştirdiğini açıkladı. .

Türkiye’ye ilk olarak 16. Yüzyılda Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından İstanbul’a getirildiği belirtilen ve Türkler tarafından bulunan özgün pişirme yönteminden dolayı dünyaya Türk Kahvesi olarak yayılan kahve, Aydın’da yeni bir tada kavuşturuldu. Son zamanlarda sağlıksız bulunan ve adeta bağımlılık yaptığı belirtilen asitli içeceklere karşı bu yeni nesil kahveyi geliştirdiklerini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, geliştirdikleri kahvenin yazın buzlu olarak tüketildiğini kaydetti.

Modern çağın hızla artan stres, yorgunluk ve enerjisizlik sorunlarına karşı yaptıkları bu çalışmaya ‘HBX Ice Coffee Anti-Stress + Energy’ adını verdiklerini belirten Başlık, "Tatlı, acı, ekşi ve tuzlu tat moleküllerinin uyumla bir araya gelmesiyle geliştirilen bu özel formülasyon, hem zihni rahatlatıyor hem de bedeni enerjiyle donatıyor. Bu ürün yalnızca bir içecek değil; fonksiyonel, bilimsel ve doğal bir yaşam destekleyici olarak konumlanıyor. HBX Ice Coffee, klasik kahvelerden farklı olarak kahve çekirdekleri değil, yüksek antioksidan içerikli meyve çekirdekleri ile geliştirildi. Bu doğal kombinasyon, özel bitkisel moleküller ve omega 3-6-9 yağ asitleriyle desteklenerek hem bedensel hem zihinsel etkiyi aynı anda sunuyor. İçeriğinde hiçbir yapay katkı maddesi bulunmayan bu içecek, aynı zamanda safran gibi kıymetli bileşenlerle zenginleştirilerek anti-stres ve enerji desteğini doğal yollarla bir araya getiriyor" diyerek sundukları ürünün hem sinir sistemini yatıştıran hem de zihinsel ve fiziksel enerjiyi artıran bileşenleriyle günlük yaşamda ihtiyaç duyulan dengeyi sağlamaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Ürünü yedide yetmişe herkes içebileceğini özellikle uzun nöbet ve arazi görevi yapan meslekleri icra edenler ile odaklanma sorunu yaşayan öğrencilere tavsiye ettiklerini belirten Hakan Başlık, "40 yıllık hatırı olan kahvenin keyfini ve faydasını arttırdık" dedi.