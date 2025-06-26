Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğa, büyüleyici güzellikleriyle bir kez daha kendini gösterdi.

Diyadin ilçesine bağlı Lokman Hekim Kaplıcaları bölgesinde bir yusufçuk (helikopter böceği) görüntülendi. Doğasever Emrullah Karip tarafından çekilen fotoğrafta, yusufçuğun bir yaprak üzerinde durduğu an net bir şekilde kaydedildi.

Kaplıca çevresinde sıkça rastlanan bu tür canlılar, bölgenin doğal yaşam açısından zenginliğini ortaya koyuyor. Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, doğaya olan ilginin arttığı da gözlendi.

Uzmanlara göre yusufçuklar, su kaynaklarına yakın ve temiz çevrelerde yaşam sürdürdüğü için çevresel dengenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Lokman Hekim Kaplıcaları, hem termal turizm hem de doğal yaşam çeşitliliği açısından dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor.