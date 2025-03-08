Kocaeli’de Anne Şehir Merkezleri’nde hazırlanan yemekler, "Komşuluk Hakkı" iftar buluşmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketi ve manevi coşkusunu ihtiyaç sahibi vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda "Komşuluk Hakkı" projesi, Ramazan’ın bereketini şehrin her noktasına ulaştırıyor. Bu kapsamda Körfez, Gebze ve Gölcük ilçelerinde aileler ziyaret edilerek iftar sofraları paylaşıldı. "Komşuluk Hakkı" projesi, yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yardımlaşma kültürünü canlı tutarak toplumsal birlikteliği de güçlendiriyor. Anne Şehir Merkezleri’nde gönüllü üyeler tarafından hazırlanan iftar yemekleri, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bu sayede yalnızca yemek desteği sağlanmakla kalmıyor, aynı zamanda gönüllüler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında sıcak bağ kurulmasına vesile olunuyor. Yardımlaşma ve paylaşma bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan proje, dayanışma duygusunu pekiştirirken, ihtiyaç sahibi ailelerin yalnız olmadığını da hissettiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği bu anlamlı projeyle Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma kültürüne katkı sunmaya devam ediyor.