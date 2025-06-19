Türk halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına başarılı çalışmalara imza atan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hazırladığı ‘Hazine’ isimli yeni gösterisini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ulusal gösteri topluluğunun hazırladığı gösteri Türk kültürel mirasının en özel parçalarını bir araya getiriyor. Hazine adlı bu görkemli gösteri, 22 Haziran 2025 Pazar akşamı saat 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda sahnelenecek.

’Bir milletin kalbindeki en büyük hazineyi keşfetmeye hazır mısınız?’ sloganıyla yola çıkan bu özel gösteri, Anadolu’nun dört bir yanından halk oyunlarını, geleneksel motifleri ve kültürel değerleri sahneye taşıyor. Zengin kostümler, otantik müzikler ve etkileyici sahne performanslarıyla "Hazine" izleyicilere hem duygusal hem estetik bir şölen sunmayı hedefliyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan gösterimiz, geçmişten geleceğe uzanan bir kültür köprüsü niteliğinde olacak" dedi.