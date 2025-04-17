Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zekayı düşünce gücünü geliştiren bir unsur olarak kullanıldığında katkı sağladığını belirterek, içeriğin hazır olarak direkt kullanılması durumunda da düşünme kabiliyetini öldürdüğünü söyledi.

Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, hayatın birçok alanında etkin şekilde kullanılıyor. Eğitimden sağlığa, tasarımdan içerik üretimine kadar geniş bir yelpazede yer bulan yapay zekâ uygulamaları, bireylerin hem günlük yaşamında hem de mesleki faaliyetlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak bu teknolojilerin bilinçsizce kullanımı, özellikle hayal gücü ve düşünme kabiliyeti gibi beceriler üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, hayatın her alanında yapay zekanın kullanıldığını ifade ederek, yapay zekâyı kullanırken bu unsurun arka planını bilerek hareket edilmesi gerektiğini ve yapay zekâ okuryazarlığının da büyük önem arz ettiğini söyledi.

"Hayal gücü ölüyor"

Yapay zeka teknolojilerinin insanlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Sefer Darıcı, "Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bu teknolojiler, insanlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz anlamda çeşitli etkiler bırakıyor. Bu etkilerin meslekler üzerinde de çeşitli etkileri söz konusu olmaktadır. Son yapılan çalışmalar yapay zekâ tarafından üretilmiş içeriklerin, hayal gücünü ve tasarımcılığı geliştirmede katkısı olduğu kadar olumsuz taraflarının da olduğunu bize söylüyor. Özellikle hayal gücü anlamında önde olan tasarımcılık, grafik ve içerik editörlüğü gibi mesleklerde bu uygulamalar, çoğu zaman düşünme sürecini sekteye uğratan ve yavaşlatan, yetenekleri kısıtlayan taraflarının da olduğu ortaya konmuştur. Bu anlamda yapay zekâyı kullanırken, mutlaka bunun arka planını bilerek hareket etmek gerekiyor. Bu anlamda yapay zekâ okuryazarlığı da büyük önem arz ediyor. Yapay zekâyı düşünce gücünü geliştiren bir unsur olarak kullandığımız zaman bizlere katkılar sağlayabiliyor. Ancak, yapay zekâyı hazır içeriği komple alıp kullanma durumunda kullandığımız zaman hayal gücü sürecini öldürebiliyor" dedi.

"Farklı amaçlarda kullanılıyor"

Yemek tarifi alınırken bile yapay zekanın kullanıldığını söyleyen Darıcı, "Hayatın her alanında yapay zekâ farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Yemek tarifi almaktan tutun, herhangi bir metnin hazırlanmasına ve bir tasarımın yapılmasına kadar söz konusu olabiliyor. Yapay zekâ, yeteneklerinize, normal hayatta sergilemiş olduğunuz becerilerinize, oradan ipuçları ve örnekler alma anlamında kullanılırsa katkısı mutlaka vardır. Farklı seçenekleri size sunması nedeniyle yapay zekâyı kendinizi geliştirmek amacıyla da kullanabiliyorsunuz. Ancak tamamen yapay zekâ ile üretilmiş bir içerik olduğu gibi kopyalandığı zaman yetenekleri zamanla zayıflattığı son yapılan çalışmalarda gösterilen bulgular arasındadır. Yapay zekâ uygulamalarının çok fazla kullanılıyor olması ve yapay zekâ içeriklerine çok fazla güveniliyor olması, bu içeriklerin sorgulanmadan ve olduğu gibi alınıp kopyalanıyor olması ilerleyen süreçte insanın kendisine iş ve işlevlerine ne için kullandığına bağlı olarak ciddi zararlar verebilir" diye konuştu.