Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek bir çalışmaya daha imza attı. Yatağa bağımlı yaşayan, yazıları ve kitaplarıyla Türkiye’nin yakından tanıdığı genç yazar Rukiye Türeyen’in dünyaya açılan tek penceresi, Büyükşehir ekiplerinin dokunuşuyla yeniden ışığa kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağlı olan Sakarya’nın tanıdığı yazar Rukiye Türeyen’in dışarıdaki dünyayı gördüğü tek pencereyi yeniden aydınlattı. Yıllardır yatağının yanında bulunan ve dış dünyayla tek bağını kurduğu pencerenin önü, sık sık araçlar tarafından kapatılıyor, Rukiye’nin manzarası engelleniyordu. Türeyen’in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı dikkate alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hızla harekete geçti. Zabıta ekipleri, sürekli park yapılarak görüşü kapatılan pencerenin önüne sabit dubalar yerleştirdi. Ekipler, ayrıca pencere korkuluklarını çiçeklerle süsleyerek Rukiye’nin dışarıdaki hayatı izlediği manzarayı güzelleştirdi. Daha sonra genç yazara hediyeler takdim eden ekipler, bir ailenin gönlünü fethetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal belediyecilik, yalnızca ihtiyaçlara cevap vermek değil, kalplere de ulaşabilmektir. Rukiye kardeşimizin hayata açılan penceresinde gerekli önlemleri alıp bizden talebini yerine getirdik. O’nun yüzünde gördüğümüz tebessüm ise bizim için dünyalara bedel oldu. Biz hayatlara dokunmak, yaşamı güzel kılabilmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.