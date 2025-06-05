Hayat Hastanesi, çevreye duyarlı sağlık hizmetleri sunma vizyonu doğrultusunda, hem toplum sağlığı, hem de sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Hayat Hastanesi’nin çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin sağlık sektöründeki önemine vurgu yaprak, "Hayat Hastanesi olarak bu anlayışla hareket ediyor ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Açıklamasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Betül Kabalar, "Sağlık sadece bireylerin değil, tüm canlıların ve ekosistemlerin sağlıklı bir çevrede yaşamalarıyla mümkündür" diye konuştu.

Kabalar, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Orhaneli İlçesi Sırıl Mahallesi’nde 54 bin metrekarelik arazide kurulan 3 MW Güneş Enerji Santrali ile yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yaptıklarını ve enerji ihtiyacının büyük bölümünü buradan karşıladıklarını kaydetti. Böylelikle doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıt tüketimini minimuma indirdiklerini söyleyen Kabalar, "Bu sayede hem karbon ayak izimizi azaltıyor, hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, sürdürülebilirlik anlayışıyla ayrıca, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini titizlikle uyguladıklarını, su tasarrufu ve enerji verimliliği alanlarında sürekli iyileştirme çalışmaları yürüttüklerini, ilaveten çevre dostu uygulamalar ve eğitim programlarıyla çalışanların ve toplumun çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Kabalar, açıklamasını "Hayat Hastanesi olarak sağlıklı bir gelecek için yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda doğamızın korunmasını da öncelikli görevimiz kabul ediyoruz. Hem çevreyi hem de toplumsal dayanışmayı önemseyerek sürdürülebilir bir gelecek için el ele vermeye ve daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin görevi" ifadeleriyle tamamladı.