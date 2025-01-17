Havran Kaymakamı Enver Özderin, Kaymakam Adayı Yusuf Emre Yiğit, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının birinci döneminin son gününde Kalabak İlköğretim ve Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldılar.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan protokol üyeleri, çocuklara ve ailelerine tebriklerini ilettiler. Kaymakam Özderin, çocukların başarılarının devamını dilerken, öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Karne dağıtım töreni sonrasında çocuklarla hatıra fotoğrafları çekilen protokol üyeleri, öğrencilere iyi tatiller diledi.