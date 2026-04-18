Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Havran Barajındaki doluluk Edremit Körfezindeki çiftçileri sevindirdi. Kış boyu düşen yağışlar barajı tamamen doldururken, baraj suları Edremit Balıkesir karayoluna ulaştı.

Havran ilçesinin yanı sıra Burhaniye ve Edremit'teki zeytinlikler başta olmak üzere toplam 36 bin dekar alanı sulayan Havran Barajındaki doluluk çiftçileri sevindirdi. Barajın özellikle Körfez bölgesindeki zeytin çiftçilerine fayda sağlamak ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla inşa edildiğini kaydeden Ali Talay, 'Balıkesir'e gidip gelirken baraja bakarım. Son yıllarda kuraklık yüzünden tam dolmuyordu. Bu sene çok iyi. Baraj suları Edremit-Balıkesir yoluna ulaştı. Bu çok sevindirici. Baraj suları yörede sofralık zeytin kalitesini de artırdı. İnşallah, bu sene bereketli bir sezon yaşarız' dedi.