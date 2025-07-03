Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın 5’inci yıl dönümünde, olayda hayatını kaybeden işçiler düzenlenen törenle anıldı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, 28 Şubat 2022’de görülen 8’inci ve karar duruşmasında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C’yi 16 yıl 3’er ay, Hasan Ali V’yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç’yi 6 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V’nin tahliyesine karar vermişti. Temyize götürülen dosya kapsamında ise Yargıtay, onama ve bozma kararı vermişti. 14 Temmuz’da da bozma kararının karar duruşması görülecek.

7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 5’inci yıl dönümünde ise hayatını kaybeden işçilerin yakınları, fabrikanın giriş kapısına kadar yürüyüş yaparak anma töreni düzenledi.

"Sevdiklerimizin sesini duyup, onlardan bir iz bulmaya çalıştık"

Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı’nın yakını avukat Gülşen Uzuner, "3 Temmuz 2020 yılında gerçekleşen patlamanın 5’inci yılındayız. Biz o tarihte bu sıcakta, sevdiklerimizi aradık. Sevdiklerimizin sesini duyup, onlardan bir iz bulmaya çalıştık. Bir daha böyle yerlerde, mekanlarda ve buluşmalarda olmak istemiyoruz. Biz hem hatıralara sahip çıkmak için hem kendi yakınlarımızı, başka kişileri, başka kişilerin sevdiklerini bu olaylarda kaybetmemek için buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. 14 Temmuz’da bu dosyanın karar duruşması olacak, bizim için çok önemli" dedi.

"Ben artık bu yıldan sonra ağabeyimden büyük olacağım"

Patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz’ın kardeşi Mervenur Yılmaz, "Patlama gerçekleştiğinde ağabeyim 26 yaşındaydı, ben ise 21. Bugün ben 26 yaşındayım ağabeyim ise artık ölü. Benim ağabeyim ile aramda 5 yaş vardı, bugün ben büyüdüm. Ben artık bu yıldan sonra ağabeyimden büyük olacağım ve ömür boyu bunun yüküyle birlikte evlat acısı çeken anne-baba ile yaşayacağım" diye konuştu.