Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün oynanacak Hatayspor-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger oldu.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor ile Sivasspor, bugün saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Avusturyalı Julian Weinberger oturacak. AVAR’da ise Ogün Kamacı görev alacak.