Hataylı depremzede Filiz Umarlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından Türkiye’deki depremzedelere battaniye gönderen Azerbaycanlı küçük kız Lale Allahverdiyeva’yı Bakü’deki hastanede yanık tedavisi boyunca yalnız bırakmadı.

Gönüllülerden oluşan Türk sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından Azerbaycan’dan gelen yardımlara karşılık olarak Azerbaycan’daki hastalara destek olmak amacıyla Bakü’ye geldi. Ala Hayat Minik Masumlar Derneği’nin (Ahmimder) desteğiyle Bakü’ye gelen gönüllülere katılan Hataylı depremzede Filiz Umarlar, asrın felaketinde depremzedelere battaniye gönderen Azerbaycanlı küçük kız Lale Allahverdiyeva’yı yanık tedavisi gördüğü hastanede yalnız bırakmadı. Umarlar, küçük kızın yardım gönderdiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

“Abla kardeş gibi olduk”

Türkiye’den Azerbaycan’a geldiklerini belirten Filiz Umarlar, “O da deprem zamanında Türkiye’ye yardım gönderdi. Bir battaniye gönderdi. Kötü zamanımızda o bizim yanımızda oldu. Şimdi ise onun kötü zamanında ben yanında oldum. Her zaman abla kardeş gibi olduk burada. Bizim ülkeye yardım etti. Kötü zamanında yanımızda oldu. Ben de onun yanında oldum. Çok güzel bir his” dedi.

“Bir evlat olarak gördü”

Kendisinin depremzede olduğunu vurgulayan Umarlar, “Ayşegül Aksu’ya çok teşekkür ediyoruz buradan. Her yanık çocuğa yardım etti. Onları bir evlat olarak gördü. Annemiz bize nasıl davranıyorsa o da bize öyle davrandı. Hep çocukları gibi gördü. Yanık çocuklarımıza hangi ülkede, her nerede olursa olsun her daim yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Türk sağlık ekibi tarafından ücretsiz muayene ve ameliyatlar yapılıyor

Ahmimder Derneği’nin desteğiyle Azerbaycan’a gelen ortopedi doktoru ve plastik cerrah ile sağlık çalışanları, Azerbaycan’daki Skolyoz, Yanık ve Serabral Palsi (SP) yarık dudak ve yarık damak hastalıklarını tamamen ücretsiz olarak muayene ve ameliyatlar yapıyor. Kampanya kapsamında şu ana kadar 250’de fazla hasta tedavi edilirken, ağır hastalar ise Ankara’da tedavi edilecek.

“Azerbaycan’a düşünmeden geldik”

Ahmimder Derneği’nin düzenlediği organizasyonla gönüllü olarak Azerbaycan’a geldiklerini belirten Doktor Ali Murat Başak, “Derneğimiz bünyesinde yapılan yanık ameliyatları vardı. Sonrasında ise Skolyoz ve Serebral Palsi (SP) hastalarının da ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir organizasyon düzenleme kararı alınca bize de teklif getirdi. Biz de kardeş ülke Azerbaycan’a böyle bir teklifi düşünmeden kabul ettik ve geldik. Burada birçok çocuğumuzun ameliyatını gerçekleştirdik. İlk etapta 15 tane SP hastamızın ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ayrıca 20’e yakın Skolyoz hastalarını da Türkiye’de tedavi etme amacıyla götürme kararı aldık. Bu hastaların çoğunluğu ya ihmal edilmiş ya da ileri derecede hastalardı. Derneğimize bize bu imkanı verdiği için, bu hastalara yardım etme eli uzattığı için teşekkür etmekteyim. Biz de elimizden gelen her şeyi kardeş ülke Azerbaycan halkına yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İhtiyacı olan herkes bize ulaşabilir”

Kendilerine başvuran yanık hastalarının tedavisinin ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini belirten Ahmimder Derneği Azerbaycan Temsilcisi Günay İman, “Ayşegül hanıma özel olarak teşekkür ediyorum. Azerbaycan’ın her bir vatandaşına verdiği değer için çok teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan herkes bize ulaşabilir. Skolyoz, Serebral Palsi ve yarık dudak gibi hastalar bize başvurabilirler. Ağır hastalar Ankara’da, diğer hastalar ise Bakü’de ameliyat oluyor. Bu kampanya kapsamında 250’de fazla hastanı tedavi ettik” ifadelerini konuştu.