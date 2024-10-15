Yazar ve okul öncesi öğretmeni Alper Murat Kirpik, Hatay Antakya’da geçen tarihi Saray Caddesi'ni merkezine alarak kaleme aldığı ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden çocuklara ithaf ettiği resimli çocuk kitabı "Saray Caddesi" yayımlandı.BURSA (İGFA) - Alper Murat Kirpik, Mudanya'da okul öncesi öğretmenliği yaparken, öğrencilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu eseri çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri ve duygusal farkındalık kazanmaları amacıyla hazırladı. Hikaye, resimlerle desteklenerek çocuklara sanat sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

"Saray Caddesi", küçük bir çocuğun ödev yapma, problem çözme ve duygusal gelişim süreçleriyle sanatla tanışma yolculuğunu anlatan etkileyici bir hikaye sunuyor. Hatay’ın tarihi ve kültürel dokusunu çocukların gözünden aktaran bu eser, şehrin zengin mirasını yaşatırken, çocukların eğitimine ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kitap hakkında konuşan Kirpik şunları söyledi: "Bu kitap, depremde kaybettiğimiz çocuklara bir saygı duruşu niteliğinde. Onlara ve Hatay’ın güzelliklerine ithafen yazıldı. Umarım bu hikaye çocuklarımıza hem sanatla dolu bir dünya sunar hem de onların duygusal gelişimine katkıda bulunur."

"Saray Caddesi", Trendyol, Hepsiburada gibi platformlarda satışa sunulmuş olup, çocuklara özel anlamlı bir hediye alternatifi olarak tercih edilebilir.

Mudanya Halitpaşa Ortaokulu'nda Okul Öncesi Öğretmenliği yapan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır. İçerik üreticiliği, radyo programcılığı, müzisyenlik, editörlük gibi birçok farklı alanda deneyimler edinen Kirpik, çevre yararına da faaliyetlerde bulunmaktadır.