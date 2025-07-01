Hatay’da 30 saattir devam eden orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ederken vatandaşlarda söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Hatay’da 30 saattir süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarıyla gölete su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.