Hatay’da Tarım ve Orman İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, pamuk tohumlarının ekili olduğu arazilerde incelemelerde bulundu.

Tarım şehri olan Hatay’ın Amik Ovası’nda pamukta çiftçi hasat için gün sayıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, TAKE Projesi çerçevesinde üreticilere dağıtımı yapılan pamuk tohumlarının ekili olduğu arazileri yerinde inceledi. Üreticilerle görüşen Türkmen, pamuk yetiştiriciliğine dair öneri ve talepleri dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olduklarını belirten Türkmen, üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.