Hatay Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı, bayram tatili boyunca kültürel etkinlikler düzenledi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" sloganıyla düzenleniği anlamlı etkinliklere yenilerini ekliyor.
Büyükşehir Mehteran Takımı, Kırıkhan ve Kumlu’da düzenlediği konserlerle vatandaşların bayram tatilini renklendirdi.
Yoğun ilgi gösterilen mehter konserleri vatandaşlardan tam not alırken Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yetkilileri, il genelinde sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini açıkladı.
Kaynak: İHA