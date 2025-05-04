Hatay’da tırla çarpışan Fiat Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi’nde yaşandı. Trafikte seyreden Fiat Tofaş marka otomobil, 47 ACA 137 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA