Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bağrıyanık Mahallesi’ndeki Habib-i Neccar Dağı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait ekipler ve 1 helikopter ile alevler büyümeden kontrol altına aldı.

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Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.