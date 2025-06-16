Hatay’ın Arsuz ilçesinde boş arazide 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi’nde, çifte kuyular mevkiinde boş bir arazide çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken 2 yılan görüldü. Yılanların dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.