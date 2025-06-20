Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmeleri nedeniyle okullarında düzenlenen törenlere katılamayan öğrencileri ziyaret ederik karnelerini dağıttı.

2024-2025 eğitim-ögretim yılının 2’nci dönemi sona erdi. Yurt genelinde okullarda çeşitli tören programları düzenlenirken, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören öğrencilere karnelerini Vali Aksoy teslim etti. Hastanede kaldıkları süre boyunca eğitimlerini hastane sınıfı ile sürdüren ve okullarındaki programa paralel olarak derslerini devam ettiren öğrencilerin tek tek ilgilenerek hem başarılarını kutlayan, hem de geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Aksoy, eğitimin sağlıkla birlikte yürütülebilmesini sağlayan hastane sınıflarının önemine dikkat çekti.

"Onların bu karne heyecanından mahrum kalmamaları adına heyecanlarını paylaştık"

Ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunana Vali Aksoy, "Bugün 2024-2025 eğitim-öğretim yılının son günü, karne günü ve okullarımızda bütün karnelerimizi çocuklarımıza verdik, tatile çıkmalarını sağladık. Ancak sağlık nedenleri gerekçesiyle okulda olamayan, hastanede olan çocuklarımız vardı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatmakta olan, tedavi gören öğrencilerimize karnelerini biz getirdik. Yaklaşık olarak 12 öğrencimize karnelerini verdik. Onların bu karne heyecanından mahrum kalmamaları adına arkadaşlarımızla birlikte hem onları ziyaret ettik hem de karne heyecanlarını paylaştık. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Osmangazi Üniversitemizin değerli hocalarına teşekkür ediyoruz, onların bir an önce sağlığına kavuşması için yoğun gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Sağlıklı bir toplum için bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.