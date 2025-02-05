Hatay’ın Hassa ilçesinde asrın felaketi sonrası inşa edilen 206 köy evlerinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Göl ve Amanos Dağları manzaralı köy evlerinde Mart ayında yaşam başlayacak.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay’da depremzedeler, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hatay Valiliği’nin gayretleriyle devam eden çalışmalar neticesinde inşası tamamlanan afet konutlarının anahtarları depremzede vatandaşlara verilmeye devam ediyor. Çevre düzenlemeleri, elektrik ve su işlemlerinin ardından yaşamın başlayacağı köy evleri; manzarası, mimarisi ve dayanıklılığıyla afetzede vatandaşları mest etti.

"Burada inşallah Mart ayına doğru yaşam başlayacak"

Burada 206 köy evinde Mart ayına doğru yaşam başlayacağını söyleyen vatandaş Osman Çiğdem, "Depremde evlerimiz yıkıldı. Bize devlet 206 deprem köy evleri yaptı. Şu anda evimize taşınma sürecindeyiz. Her şey neredeyse tamamlandı. Elektrikler verilmiş durumda su ise yakında verecekler. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Evimizin odaları 3+1 şeklinde çok iyi. Büyük bir misafir odamız, çocuklar için odamız, oturma odamız ve yatak odalarımız var. Evimizin üzerinde 4 bacamız ve ayrı bir kömürlük alanımız var. Burası önceden köyümüzü ait hazine malıydı. Bizde burası için başvurduk. Devletimizde burayı yaptı. Burası adeta şehir gibi olmuş. Evlerin yanında bir gölümüz var. Manzaralı evlerimiz var. Her şey iyi olmuş. Depremde adeta kıyameti yaşadık. 2 dağın arasındaydık, kaçacak bir yerimiz yoktu. Öğle 12’ye kadar köyümüzde mahsur kaldık. Burada hem köyümüz hem de yollarımız yapılıyor. Burada inşallah Mart ayına doğru yaşam başlayacak" dedi.

- "Evlerimizin manzarası Amanos Dağlarını ve gölümüzü görüyor"

Yeni yapılan köy evleri benim önceki evimden daha güzel olduğunu ifade eden vatandaş Orhan Tunç, "Depremde kıyamet kopmuş gibi oldu. Köyümüz komple taşındı. Devletimizden Allah razı olsun. Evlerimiz yapıldı ve taşınmak üzerindeyiz. Evlerimiz gayet güzel ve geniş oldu. Benim önceki evimden daha güzel. Mart ayına doğru taşınıp yaşam başlayacak. Evlerimizin manzarası Amanos Dağlarını ve gölümüzü görüyor. Burası güzel ve yaşanılabilir oldu. İnşallah sıcacık yuvalarımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı.