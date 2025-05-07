Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol’da sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.E.G., İskenderun’da kasten yaralama, silahla ateş etme suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.