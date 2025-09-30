Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşların bütçelerine destek olmak ve yerel esnafa katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ’Halk Kart’ uygulamasının eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen uygulama kapsamında, eylül ayında toplam 7 bin 83 kişinin hesabına 6 milyon 978 bin 250 lira aktarıldı. Halk Kart’ta 750 ve bin 250 liralık bakiye seçenekleri yer alıyor.

Uygulama sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar temel ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılarken, aynı zamanda anlaşmalı esnaftan alışveriş yaparak Mersinli esnafın kasasına da 6 milyon 978 bin 250 lira girmiş oldu.