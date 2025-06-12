Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü sıcak yemek dağıtımıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Aşevi hizmeti, dayanışma ve paylaşma kültürünü ilçede güçlendiriyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü koordinesinde sürdürülen hizmet kapsamında, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye" sloganı ile ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere günlük sıcak yemek ulaştırılıyor. Komisyon kararıyla tespiti yapılan 996 hanede, toplam 4 bin 445 vatandaş bu hizmetten yararlanıyor.

Belediye bünyesindeki aşçılar tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, her sabah sefer taslarına doldurularak vatandaşlara ulaştırılıyor. Ekipler, bir önceki gün bırakılan boş kaplarla değişim yaparak hijyen ve sürekliliği sağlıyor.

Haliliye Belediyesi, yılın 365 günü kesintisiz olarak sunduğu aşevi hizmetiyle sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneğini sergiliyor ve binlerce vatandaşın duasına mazhar oluyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aşevi hizmetinin yıl boyunca devam edeceği vurgulanırken, hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların belediye iletişim merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.