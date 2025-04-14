Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla döner işletmelerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hijyen kontrollerini sağlayan ekipler, 247 kilogram menşei belirsiz salçaya el koydu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı kapsamlı denetimler çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezinin işlek noktalarında yer alan döner işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Bahçelievler, Mimar Sinan, Şair Şevket, Sultan Fatih ve Bamyasuyu mahallelerinde yürütülen denetimlerde, işletmelerin mutfak kısımları ve üretim alanları detaylı şekilde incelendi. Ekipler, ürünlerin saklama şartları, çalışanların hijyen kurallarına uyumu, kullanılan malzemelerin menşei ve son kullanma tarihleri gibi birçok kritik noktayı mercek altına aldı.

Denetimlerde mutfak hijyeni ve iş yeri temizliği konularında eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Uyarılara rağmen mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösteren bazı işletmelere ise ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında bazı iş yerlerinde kullanılan gıda maddelerinin üzerinde üretim veya son kullanma tarihinin yer almadığı, bazı ürünlerin ise uygun şartlarda saklanmadığı tespit edildi. Yapılan kontroller sırasında herhangi bir etiket, üretim bilgisi veya resmi kaydının bulunmaması üzerine zabıta ve tarım ekipleri, 247 kilogram salçaya imha edilmek üzere el koydu. İşletme hakkında ise tutanak hazırlanarak, gerekli cezai işlemler uygulandı.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşlardan gelen ihbarların dikkate alındığı ve gıda güvenliğine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.