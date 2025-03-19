Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Aşevi hizmetinden faydalanan 4 bin 445 vatandaşın iftar yemeği, her gün hanelerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın direktifleriyle sosyal yardım işleri müdürlüğü, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Dayanışmanın arttığı ramazan ayıyla birlikte sosyal belediyecilik çalışmalarını titizlikle yürüten Haliliye Belediyesi, aşevi hizmeti ile gönül sofraları kuruyor. İlçe genelinde, komisyonca tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yılın 365 günü devam eden aşevi hizmetinden ramazan ayında 996 hanede 4 bin 445 vatandaş faydalanıyor. Belediye bünyesindeki aşçılar tarafından hijyenik şartlarda ve gıda güvenliği standartlarına uygun olarak hazırlanan yemekler, sefer taslarına dolduruluyor. Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiren Haliliye Belediyesi, hazırlanan iftar yemeklerini kapı kapı hanelere ulaştırıyor. Haliliye Belediyesi’nin sıcak yemekleri iftar sofralarına ulaştırdığı hizmet, binlerce vatandaşın ise hayır duasını alıyor.