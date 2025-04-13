Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü hummalı temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Güçlü personel kadrosu ve geniş araç filosuyla cadde, sokak, bulvar ve meydanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali’nde de periyodik olarak yıkama çalışması yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin özverili çalışmasıyla sabahın erken saatlerinde başlayan temizlikte, alanda biriken çöpler titizlikle toplandı. Hal Pazarı’nda yer alan dükkanların çevresindeki atık sebze ve meyveleri süpüren ekipler, ardından zemin yıkama çalışmasıyla vatandaşlara ve esnafa tertemiz bir alan bıraktı.

Haliliye Belediyesi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Kemal Sezer, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Bu sabahın erken saatinde gelip hem temizlik hem de yıkama ile bizim Hal Pazarını pırıl pırıl ettiği için çok teşekkür ederim, minnettarım" ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Sebze ve Meyve Hali ve ilçe genelindeki kapsamlı temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.