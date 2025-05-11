HAKKARİ (İHA) – Aksaray’da düzenlenen ve 45 ilden 891 sporcunun katıldığı Okul Sporları Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’na Hakkârili sporcular büyük başarı elde etti.

Hakkâri Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkâri’yi gururlandıran sporcuların başarısını paylaştı. Aksaray’da düzenlenen ve 45 ilden 891 sporcunun katıldığı Okul Sporları Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Hakkâri’den Aras Kızıldoğan Türkiye birincisi, Dıjvar Kızıldoğan ve Ozan Erdoğan Türkiye ikincisi, Serkan Şenlik ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Vali Çelik; sporculara, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ederek başarılarının daim olmasını diledi.