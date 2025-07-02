HAKKARİ (İHA) –Hakkari’de 2025 yılı Yaz Kur’an Kurslarının açılışı gerçekleşti.

Merkez Hacı Mustafa Camii’nde düzenlenen programa İl Müftü Vekili Beyhan Görener, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenci ve veliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftü Vekili Görener, "Yaz Kur’an kurslarına gelmekle geleceğinize yön verecek kararların en güzelini aldınız. Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra ibadet, itikat ve ahlak ile saygı ve sevgiyi öğreneceğiz. İyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olacağız. Tatil boyunca bol bol kitap okuyacağız. Cami ve cemaate devam edeceğiz. Gerekli gayret ve devamlılığı göstererek inşallah iki ay sonunda Kur’an-ı Kerim’i kendi başımıza okuyabilecek seviyeyi bulacağız. Anne ve babamız ile hocalarımıza saygıda kusur etmeyeceğiz. Hocalarımızı can kulağıyla dinleyeceğiz. Öğrettiklerini yaşamımıza uygulayarak, aile bireyleri ile çevremizdekilere anlatacağız" dedi.

Program, ikramlarla sona erdi.