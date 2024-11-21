Hakkari’de, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenler unutulmadı.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, vefat eden öğretmenlerden; Mehmet Çiftçi, H. Osman Korkmaz, M. Şerif Kahraman ve Ali Karaman’ın mezarlarına ziyaret gerçekleştirdi. Merhum öğretmenlerin akrabalarının da hazır bulunduğu ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum yöneticileri, meslektaşlarının kabirlerine karanfil bırakıp Kur’an-ı Kerim okuyup ve dualar ettiler.

Hakkari’nin şimdiye göre çok daha zor zamanlarda, yılmadan ve şevkle ülkeye nice değerler ve kıymetli öğretmenler kazandırdığını belirten İl Müdürü Nurettin Yılmaz, “Öğrencilere ve eğitime adanmış ömürleriyle eğitim camiasında bıraktığı iz ile halen hatırlanmaya devam eden merhum meslektaşlarımızı, Hakkari eğitim ailemiz adına anmak, hem görevimiz hem de insani bir sorumluluktur” dedi.

Merhum öğretmenlerin akrabaları da, “Öğretmenlik gibi kutsal görevlerinde fedakarlıkları ve rehberlikleri ile öğrencilere ışık tutan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerin vefayla anıldıklarını, kalp ve dualarda yer aldıklarını gördükçe mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandılar.