Hakkari Belediye ekipleri, 15 mahallede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların kabusu haline gelen sivrisinekle mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek ve diğer vektör canlılarla mücadele çerçevesinde 15 mahallede başlatılan ilaçlama, bilgilendirme ve ıslah çalışmaları devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri özellikle sivrisineklerin üreme alanları olan dere yatakları, çöplük alanlar, bakımsız ve sulu bölgeler ile tarım arazilerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade ettiler. Belediye ekiplerinin mahalle muhtarlarıyla koordineli çalıştığını belirten yetkililer, halktan gelen her türlü şikayet ve talebin değerlendirmeye alındığını ve müdahalelerin hızla gerçekleştirildiğini söylediler. Doğal yapı ve insan kaynaklı alanların sivrisineklerin üremesi için uygun ortamlar oluşturduğuna dikkat çeken ekipler, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istediler.