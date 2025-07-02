Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil sınavlarının uygulanmasına yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. Cambridge University Press & Assessment ile yapılan anlaşma kapsamında, dünya genelinde geçerliliğe sahip olan Cambridge Linguaskill İngilizce Sınavı artık ESOGÜ’de de uygulanacak.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ESOGÜ, uluslararası geçerliliğe sahip Cambridge Linguaskill sınavının Eskişehir’deki yetkili uygulama merkezi olma niteliği kazandı. Sınav merkezinin kurulumu ve iş birliği süreci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile YDS Academy Özel Eğitim Ltd. Şti. yetkilisi Metin Önder tarafından imzalanan protokol ile resmiyet kazandı. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulan sınav merkezi, Cambridge Linguaskill sınavını Eskişehir’de erişilebilir kılarak önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

Cambridge University Press & Assessment tarafından geliştirilen Cambridge Linguaskill, adayların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bilgisayar ortamında ölçen, esnek ve kullanıcı dostu bir dil sınav olarak öne çıkıyor. Sınav sonuçları 3 ila 5 iş günü içinde açıklanmakta olup, hızlı ve güvenilir değerlendirme süreciyle dikkat çekiyor. Cambridge Linguaskill Sınavının eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul ediliyor ve sınav sonucu akademik ve mesleki süreçlerde kullanılabiliyor. Cambridge Linguaskill, aynı zamanda üniversitelerde hazırlık sınıfı muafiyeti için de geçerli kabul ediliyor. Bu sayede adaylar, İngilizce hazırlık eğitimini atlayarak doğrudan lisans programlarına başlayabiliyor.

ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda yürütülecek sınav süreci, yalnızca üniversite mensuplarına değil; Eskişehir ve çevre illerden başvuruda bulunmak isteyen tüm adaylara açık olacak şekilde planlandı. Sınavla ilgili detaylı bilgiye Cambridge resmi web sitesi üzerinden (https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/) başvuru işlemlerine ise Linguaskill Türkiye (https://linguaskillturkiye.com/) adresi aracılığıyla ulaşılabiliyor.