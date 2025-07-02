HAKKARİ (İHA) – Hakkâri Valisi Ali Çelik, 2025’in ilk yarısında meydana gelen tüm asayiş olaylarında yüzde 6 oranında azalma yaşandığını belirterek, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında azalma olduğunu söyledi.

Hakkâri Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda 2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin asayiş olaylarını değerlendiren Vali Çelik, 2025’in ilk yarısında meydana gelen tüm asayiş olaylarında yüzde 6 oranında azalma yaşandığını belirtti. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 1 oranında düşüş olduğunu söyleyen Çelik, "2025’in ilk 6 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 2’lik bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 52 olan hırsızlık olayı sayısı bu yıl 53’e yükselirken, 78 kişi bu suçlardan dolayı yakalandı. Yine dolandırıcılık olaylarında yüzde 6 oranında artış gözlendi ve 60 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Vatandaşları bilgilendirme amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüldü. Öte yandan aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ise yüzde 2 oranında bir azalma kaydedildi. KADES uygulamasının tanıtımı kapsamında 24 bin 16 broşür dağıtılarak, bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Aynı dönemde 634 vatandaş, KADES uygulamasını cep telefonuna indirerek kullanmaya başladı" dedi.

Narkotik ve kaçakçılık suçlarına yönelik başarılı operasyonların düzenlendiğini aktaran Vali Çelik, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında olay sayısında yüzde 4 oranında düşüş yaşanırken, 270 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 519 kilogram metamfetamin, 223 kilogram eroin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Kaçakçılık, organize ve mali suçlarla mücadelede ise yüzde 20’lik artışla 663 şahsa işlem yapıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı operasyonlar dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Aranan şahısların yakalanmasında da yine büyük artış yaşandığını ifade eden Vali Çelik, "Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 2025’in ilk 6 ayında bin 790 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu sayı, 2024’ün aynı döneminde yakalanan bin 109 kişiyle karşılaştırıldığında yüzde 12’lik bir artışı işaret ediyor. Ben bu anlamda Hakkâri’de vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.